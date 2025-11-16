Окупанти атакували авто в Херсоні: троє осіб отримали мінно-вибухові травми
Київ • УНН
16 жовтня загарбники атакували з безпілотника автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Троє людей отримали мінно-вибухові травми та контузію.
Вдень, 16 жовтня, загарбники атакували з безпілотника авто у Дніпровському районі Херсона. Троє поранених з мінно-вибуховми травмами та контузією.
Передає УНН із посиланням на телеграм-канал Херсонської міської військової адміністрації.
Деталі
Сьогодні, близько 13.00, ворожий дрон атакував на авто у Дніпровському районі Херсона. Постраждали троє людей.
Спочатку було відомо про поранення жінки 57 років і 58-річного чоловіка, які були ушпиталені з контузією, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями.
Згодом кількість постраждалих збільшилась. Стало відомо, що 51-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та контузію, сам звернувся до медиків, які зараз проводять дообстеження.
Нагадаємо
Російські війська здійснили штурмову дію біля Антонівського залізничного мосту та активно обстрілювали Херсон, спричинивши загиблих, поранених та руйнування. Ворог також завдав авіаційного удару 40 некерованими ракетами по Одрадо-Кам'янці.
