Оккупанты атаковали авто в Херсоне: три человека получили минно-взрывные травмы

Днем 16 октября оккупанты атаковали с беспилотника автомобиль в Днепровском районе Херсона. Трое раненых с минно-взрывными травмами и контузией.

Передает УНН со ссылкой на телеграм-канал Херсонской городской военной администрации.

Подробности

Сегодня, около 13:00, вражеский дрон атаковал автомобиль в Днепровском районе Херсона. Пострадали три человека.

Изначально было известно о ранении женщины 57 лет и 58-летнего мужчины, которые были госпитализированы с контузией, взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями.

Впоследствии количество пострадавших увеличилось. Стало известно, что 51-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму и контузию, сам обратился к медикам, которые сейчас проводят дообследование.

Напомним

Российские войска совершили штурмовое действие возле Антоновского железнодорожного моста и активно обстреливали Херсон, что привело к погибшим, раненым и разрушениям. Враг также нанес авиационный удар 40 неуправляемыми ракетами по Отрадо-Каменке.

