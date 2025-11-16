Загарбники здіснили обстріл Херсону, у черговій спробі потиснути оборонців Антонівського мосту - Волошин
Київ • УНН
Російські війська здійснили штурмову дію біля Антонівського залізничного мосту та активно обстрілювали Херсон, спричинивши загиблих, поранених та руйнування. Ворог також завдав авіаційного удару 40 некерованими ракетами по Одрадо-Кам'янці.
Сили оборони Півдня повідомили про чергові штурмові дії російських військ на Херсонщині. Ворог намагався наступати в районі Антонівського залізничного мосту та активно обстрілював Херсон.
Про це розповів у телемарафоні речник сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.
Деталі
Зранку російські війська провели штурмову дію та намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту.
Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці
Волошин зазначив, що російські війська активно обстрілювали Херсон артилерією. Унаслідок ударів є загиблі та поранені, а також значні руйнування.
Нагадаємо
Слідчі Національної поліції України розпочали 182 796 проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовослужбовцями. Серед них 165 957 воєнних злочинів та 141 факт сексуального насильства.