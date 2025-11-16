Захватчики обстреляли Херсон, в очередной попытке подавить защитников Антоновского моста - Волошин

$42.060.00
48.880.00
ukenru
Эксклюзив
08:19 • 12131 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
07:00 • 17455 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
05:50 • 10584 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 23842 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 40097 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 42557 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 40293 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52236 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44792 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38484 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС16 ноября, 01:31 • 13968 просмотра
Израиль ограничивает гуманитарную помощь Газе, нарушая международное право - The Guardian16 ноября, 02:03 • 8836 просмотра
Атаки РФ, направленные на гражданское население Украины, являются военными преступлениями - глава МИД Бельгии16 ноября, 02:29 • 9392 просмотра
Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗVideo16 ноября, 04:02 • 11105 просмотра
Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки05:32 • 10266 просмотра
публикации
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
08:19 • 12125 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии07:00 • 17448 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 83405 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 75501 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 50170 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Александр Стабб
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Купянск
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 23638 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 83405 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 30914 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 47026 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 39817 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Захватчики обстреляли Херсон, в очередной попытке подавить защитников Антоновского моста - Волошин

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Российские войска совершили штурмовое действие возле Антоновского железнодорожного моста и активно обстреливали Херсон, что привело к гибели, ранениям и разрушениям. Враг также нанес авиационный удар 40 неуправляемыми ракетами по Отрадо-Каменке.

Захватчики обстреляли Херсон, в очередной попытке подавить защитников Антоновского моста - Волошин

Силы обороны Юга сообщили об очередных штурмовых действиях российских войск на Херсонщине. Враг пытался наступать в районе Антоновского железнодорожного моста и активно обстреливал Херсон.

Об этом рассказал в телемарафоне представитель сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.

Детали

Утром российские войска провели штурмовое действие и пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста. 

Что касается авиационных ударов: за минувшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Отрадо-Каменке

- сообщил Владислав Волошин.

Волошин отметил, что российские войска активно обстреливали Херсон артиллерией. В результате ударов есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения.

Напомним

Следователи Национальной полиции Украины начали 182 796 производств по факту совершения преступлений российскими военнослужащими. Среди них 165 957 военных преступлений и 141 факт сексуального насилия.

Алла Киосак

Война в Украине
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Херсонская область
Херсон