Захватчики обстреляли Херсон, в очередной попытке подавить защитников Антоновского моста - Волошин
Российские войска совершили штурмовое действие возле Антоновского железнодорожного моста и активно обстреливали Херсон, что привело к гибели, ранениям и разрушениям. Враг также нанес авиационный удар 40 неуправляемыми ракетами по Отрадо-Каменке.
Силы обороны Юга сообщили об очередных штурмовых действиях российских войск на Херсонщине. Враг пытался наступать в районе Антоновского железнодорожного моста и активно обстреливал Херсон.
Об этом рассказал в телемарафоне представитель сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.
Утром российские войска провели штурмовое действие и пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста.
Что касается авиационных ударов: за минувшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Отрадо-Каменке
Волошин отметил, что российские войска активно обстреливали Херсон артиллерией. В результате ударов есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения.
Следователи Национальной полиции Украины начали 182 796 производств по факту совершения преступлений российскими военнослужащими. Среди них 165 957 военных преступлений и 141 факт сексуального насилия.