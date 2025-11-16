$42.060.00
Ексклюзив
08:19 • 12331 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
07:00 • 17735 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
05:50 • 10684 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 23938 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 40179 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 42595 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 40320 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52241 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 44797 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38487 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Теги
Автори
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Ексклюзив
08:19 • 12331 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 75580 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціон
Нацполіція розпочала понад 180 тисяч проваджень щодо злочинів росії в Україні

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

Слідчі Національної поліції України розпочали 182 796 проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовослужбовцями. Серед них 165 957 воєнних злочинів та 141 факт сексуального насильства.

Нацполіція розпочала понад 180 тисяч проваджень щодо злочинів росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну , слідчі Національної поліції України розпочали 182 796 проваджень за фактом вчинення злочинів на території України російськими військовослужбовцями та їхніми пособниками.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Серед них є кримінальні провадження, а саме:165 957 - воєнні злочинів9 375 - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

  • 4 621 - колабораційна діяльність;
    • 420 - державна зрада.

      Також, злочини проти дітей без врахування з місць бойових дій та тимчасово окупованих територій, серед яких:

      • 664 - загинули;
        • 2 227 - поранені;
          • 2 237 - зникли безвісти;
            • 19 546 - депортовані до рф;
              • 47 819 - розшукано;
                • 1 819 - повернуто.

                  До того ж, є 141 кримінальних проваджень за фактами вчинення військовими рф сексуального насильства.

                  Нагадаємо

                  В ніч на 16 листопада Україна відбила повітряний напад ворога, який включав балістичну ракету Іскандер-М та 176 ударних БпЛА. За попередніми даними, знищено 139 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

                  Алла Кіосак

