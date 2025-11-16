Нацполіція розпочала понад 180 тисяч проваджень щодо злочинів росії в Україні
Слідчі Національної поліції України розпочали 182 796 проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовослужбовцями. Серед них 165 957 воєнних злочинів та 141 факт сексуального насильства.
Деталі
Серед них є кримінальні провадження, а саме:165 957 - воєнні злочинів9 375 - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
- 4 621 - колабораційна діяльність;
- 420 - державна зрада.
Також, злочини проти дітей без врахування з місць бойових дій та тимчасово окупованих територій, серед яких:
- 664 - загинули;
- 2 227 - поранені;
- 2 237 - зникли безвісти;
- 19 546 - депортовані до рф;
- 47 819 - розшукано;
- 1 819 - повернуто.
До того ж, є 141 кримінальних проваджень за фактами вчинення військовими рф сексуального насильства.
