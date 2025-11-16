Нацполиция начала более 180 тысяч производств по преступлениям России в Украине
Следователи Национальной полиции Украины начали 182 796 производств по факту совершения преступлений российскими военнослужащими. Среди них 165 957 военных преступлений и 141 факт сексуального насилия.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 182 796 производств по факту совершения преступлений на территории Украины российскими военнослужащими и их пособниками.
Подробности
Среди них есть уголовные производства, а именно: 165 957 - военные преступления, 9 375 - посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- 4 621 - коллаборационная деятельность;
- 420 - государственная измена.
Также, преступления против детей без учета с мест боевых действий и временно оккупированных территорий, среди которых:
- 664 - погибли;
- 2 227 - ранены;
- 2 237 - пропали без вести;
- 19 546 - депортированы в РФ;
- 47 819 - разысканы;
- 1 819 - возвращены.
К тому же, есть 141 уголовное производство по фактам совершения военными РФ сексуального насилия.
Напомним
В ночь на 16 ноября Украина отразила воздушное нападение врага, которое включало баллистическую ракету Искандер-М и 176 ударных БПЛА. По предварительным данным, уничтожено 139 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.