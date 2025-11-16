У російському орлі пролунали вибухи: місцева теплоцентраль опинилася під ударом

$42.060.00
48.880.00
ukenru
18:56 • 6786 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16:59 • 15197 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16:36 • 17056 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 40392 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 24998 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 34532 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 47761 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45074 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42111 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53117 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Nana з K-Pop-гурту After School знешкодила озброєного зловмисника, що увірвався до її будинку16 листопада, 11:08 • 5590 перегляди
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 16 листопада, 11:46 • 17544 перегляди
Ворожий безпілотник типу "Молнія" вдарив по дитячому майданчику в ХарковіVideo16 листопада, 12:33 • 11845 перегляди
У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілуPhoto15:21 • 4280 перегляди
Українським біженцям у Великій Британії доведеться повернутися додому після війни - голова МВС Шабана Махмуд17:20 • 3796 перегляди
Публікації
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 40395 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 48050 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 97822 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 85067 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 57489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Лев XIV
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Варшава
Ісландія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 27722 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 97822 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 36408 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 52132 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 43925 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм

У російському орлі пролунали вибухи: місцева теплоцентраль опинилася під ударом

Київ • УНН

 • 1860 перегляди

Увечері 16 листопада в російському Орлі пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилась місцева теплоцентраль.

У російському орлі пролунали вибухи: місцева теплоцентраль опинилася під ударом

Увечері 16 листопада в російському орлі пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилась місцева теплоцентраль, повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

У мережі з'явились фото і відео вибухів в орлі. Про загиблих і постраждалих наразі не відомо.

У місцевих Telegram-пабліках також пишуть про звуки вибухів. Також там пишуть, що у місті не лунає сирена тривоги.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 16 листопада російські окупанти атакували з безпілотника авто у Дніпровському районі Херсона. В результаті троє людей з мінно-вибуховми травмами та контузією опинились в лікарнях.  

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія