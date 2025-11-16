У російському орлі пролунали вибухи: місцева теплоцентраль опинилася під ударом
Київ • УНН
Увечері 16 листопада в російському Орлі пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилась місцева теплоцентраль.
Деталі
У мережі з'явились фото і відео вибухів в орлі. Про загиблих і постраждалих наразі не відомо.
У місцевих Telegram-пабліках також пишуть про звуки вибухів. Також там пишуть, що у місті не лунає сирена тривоги.
