19:59 • 4500 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 13225 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 17628 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 19490 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 21831 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 20142 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 14204 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12074 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24342 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38367 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Власти Белгородской области начали срочный вывоз населения из-за невозможности восстановить теплоснабжение. Коммунальные службы сливают воду из систем отопления в 455 домах, 25 детсадах, 17 школах, 9 поликлиниках и 4 вузах.

В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления

Власти белгородской области начали срочный вывоз отдельных категорий граждан в другие регионы россии в связи с невозможностью восстановить теплоснабжение. Губернатор вячеслав гладков признал, что ремонтные работы на объектах энергетики не дали результата, а ситуация с отоплением в городе стала критической. Об этом пишет УНН.

Подробности

Из-за угрозы размораживания труб коммунальные службы начали массовый слив воды из систем отопления в 455 многоквартирных домах. Кроме жилого сектора, без тепла остались 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник и 4 высших учебных заведения.

В социальных сетях распространяются видео, где воду из систем сливают непосредственно на лестничные клетки подъездов.

Кто подлежит эвакуации

Программа отселения сейчас касается наиболее уязвимых слоев населения. Власти готовы отправить в другие области детей школьного возраста, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также одиноких пенсионеров. Точные сроки восстановления стабильного энергоснабжения и возвращения жителей в дома пока не называются. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Блэкаут
Электроэнергия