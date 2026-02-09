В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления

Власти белгородской области начали срочный вывоз отдельных категорий граждан в другие регионы россии в связи с невозможностью восстановить теплоснабжение. Губернатор вячеслав гладков признал, что ремонтные работы на объектах энергетики не дали результата, а ситуация с отоплением в городе стала критической. Об этом пишет УНН.

Подробности

Из-за угрозы размораживания труб коммунальные службы начали массовый слив воды из систем отопления в 455 многоквартирных домах. Кроме жилого сектора, без тепла остались 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник и 4 высших учебных заведения.

В белгороде около 80 тысяч человек остались без тепла после ракетного обстрела

В социальных сетях распространяются видео, где воду из систем сливают непосредственно на лестничные клетки подъездов.

Кто подлежит эвакуации

Программа отселения сейчас касается наиболее уязвимых слоев населения. Власти готовы отправить в другие области детей школьного возраста, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также одиноких пенсионеров. Точные сроки восстановления стабильного энергоснабжения и возвращения жителей в дома пока не называются.

В российском белгороде из-за проблем с энергетикой и морозов в сотнях домов сливают воду из труб