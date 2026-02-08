В российском белгороде из-за проблем с энергетикой и морозов в сотнях домов сливают воду из труб

В российском городе белгород приняли решение о сливе систем отопления в жилых домах и социальных учреждениях. Об этом сообщил губернатор белгородской области рф вячеслав гладков, передает УНН.

Те действия, которые наши энергетики и тепловики осуществляли в течение последних двух суток, пока не дали ожидаемого результата. Газоснабжение восстановлено, остается подключить около 500 потребителей к электроснабжению в домах, также решены проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, однако проблема с отоплением остается - сообщил гладков.

В связи с этим в российском городе начинают слив систем отопления в 455 многоквартирных домах, а также в 25 детских садах, 17 школах, 9 поликлиниках, 4 вузах, других социальных и коммерческих объектах, расположенных на отдельных улицах.

Восстановительные работы, как я уже отмечал, продолжаются. По мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы начнем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, социальные объекты и коммерческие предприятия. Если этого не сделать, убытки могут быть практически катастрофическими для каждого жителя этой части города - добавил гладков.

Кроме того, по предварительной информации, для российских школьников предусмотрена возможность временного выезда в другие регионы, в частности во временно оккупированный Крым и соседние области. Отдельно планируется эвакуация многодетных семей, семей с детьми с инвалидностью и одиноких пенсионеров. Также сообщено, что плата за коммунальные услуги, которые не предоставлялись, с жителей взиматься не будет. Порядок перерасчета обещают разработать в ближайшее время.

Напомним

Губернатор белгородщины вячеслав гладков сообщил о ракетном ударе по городу 14 декабря, который повредил инженерные объекты и остекление домов. Местные жители сообщают об ударе по ТЭЦ, что привело к исчезновению электроснабжения.