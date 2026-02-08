У російському бєлгороді через проблеми з енергетикою та морози у сотнях будинків зливають воду з труб
Київ • УНН
У російському бєлгороді вирішили злити системи опалення у 455 багатоквартирних будинках та 51 соціальному закладі. Це пов'язано з відсутністю очікуваного результату від відновлювальних робіт після ракетного удару 14 грудня.
У російському місті бєлгород ухвалили рішення про злив систем опалення в житлових будинках і соціальних закладах. Про це повідомив губернатор білгородської області рф в'ячеслав гладков, передає УНН.
Ті дії, які наші енергетики та тепловики здійснювали протягом останніх двох діб, поки що не дали очікуваного результату. Газопостачання відновлено, залишається підключити близько 500 споживачів до електропостачання в будинках, також вирішено проблеми з подачею холодної води та водовідведенням, однак проблема з опаленням залишається
У зв’язку з цим у російському місті розпочинають злив систем опалення у 455 багатоквартирних будинках, а також у 25 дитячих садках, 17 школах, 9 поліклініках, 4 вишах, інших соціальних і комерційних об’єктах, розташованих на окремих вулицях.
Відновлювальні роботи, як я вже зазначав, тривають. У міру їх виконання, коли ми побачимо, що наша ТЕЦ буде готова до подачі тепла, ми почнемо заповнювати систему опалення та подавати теплоносій до житлових будинків, соціальних об’єктів і комерційних підприємств. Якщо цього не зробити, збитки можуть бути практично катастрофічними для кожного мешканця цієї частини міста
Крім того, за попередньою інформацією, для російських школярів передбачена можливість тимчасового виїзду в інші регіони, зокрема до тимчасово окупованого Криму та сусідніх областей. Окремо планується евакуація багатодітних сімей, родин з дітьми з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Також повідомлено, що плату за комунальні послуги, які не надавалися, з мешканців не стягуватимуть. Порядок перерахунку обіцяють розробити найближчим часом.
Нагадаємо
Губернатор бєлгородщини в'ячеслав гладков повідомив про ракетний удар по місту 14 грудня, що пошкодив інженерні об'єкти та скління будинків. Місцеві жителі повідомляють про удар по ТЕЦ, що спричинило зникнення електропостачання.