У російському бєлгороді через проблеми з енергетикою та морози у сотнях будинків зливають воду з труб

У російському місті бєлгород ухвалили рішення про злив систем опалення в житлових будинках і соціальних закладах. Про це повідомив губернатор білгородської області рф в'ячеслав гладков, передає УНН.

Ті дії, які наші енергетики та тепловики здійснювали протягом останніх двох діб, поки що не дали очікуваного результату. Газопостачання відновлено, залишається підключити близько 500 споживачів до електропостачання в будинках, також вирішено проблеми з подачею холодної води та водовідведенням, однак проблема з опаленням залишається