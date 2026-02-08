$43.140.00
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 4534 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 8798 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 5318 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 5364 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22091 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 35825 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34305 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39220 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31008 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
У російському бєлгороді через проблеми з енергетикою та морози у сотнях будинків зливають воду з труб

Київ • УНН

 • 138 перегляди

У російському бєлгороді вирішили злити системи опалення у 455 багатоквартирних будинках та 51 соціальному закладі. Це пов'язано з відсутністю очікуваного результату від відновлювальних робіт після ракетного удару 14 грудня.

У російському бєлгороді через проблеми з енергетикою та морози у сотнях будинків зливають воду з труб

У російському місті бєлгород ухвалили рішення про злив систем опалення в житлових будинках і соціальних закладах. Про це повідомив губернатор білгородської області рф в'ячеслав гладков, передає УНН.

Ті дії, які наші енергетики та тепловики здійснювали протягом останніх двох діб, поки що не дали очікуваного результату. Газопостачання відновлено, залишається підключити близько 500 споживачів до електропостачання в будинках, також вирішено проблеми з подачею холодної води та водовідведенням, однак проблема з опаленням залишається 

- повідомив гладков.

У зв’язку з цим у російському місті розпочинають злив систем опалення у 455 багатоквартирних будинках, а також у 25 дитячих садках, 17 школах, 9 поліклініках, 4 вишах, інших соціальних і комерційних об’єктах, розташованих на окремих вулицях. 

Відновлювальні роботи, як я вже зазначав, тривають. У міру їх виконання, коли ми побачимо, що наша ТЕЦ буде готова до подачі тепла, ми почнемо заповнювати систему опалення та подавати теплоносій до житлових будинків, соціальних об’єктів і комерційних підприємств. Якщо цього не зробити, збитки можуть бути практично катастрофічними для кожного мешканця цієї частини міста 

- додав гладков.

Крім того, за попередньою інформацією, для російських школярів передбачена можливість тимчасового виїзду в інші регіони, зокрема до тимчасово окупованого Криму та сусідніх областей. Окремо планується евакуація багатодітних сімей, родин з дітьми з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Також повідомлено, що плату за комунальні послуги, які не надавалися, з мешканців не стягуватимуть. Порядок перерахунку обіцяють розробити найближчим часом.

Нагадаємо

Губернатор бєлгородщини в'ячеслав гладков повідомив про ракетний удар по місту 14 грудня, що пошкодив інженерні об'єкти та скління будинків. Місцеві жителі повідомляють про удар по ТЕЦ, що спричинило зникнення електропостачання.

Алла Кіосак

Новини Світу
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Крим