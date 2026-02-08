$43.140.00
публикации
Эксклюзивы
В белгороде около 80 тысяч человек остались без тепла после ракетного обстрела

Киев • УНН

 • 390 просмотра

После вечерних попаданий в энергетические объекты в белгороде 80 тысяч человек остались без тепла. Также 3 тысячи человек без газа и 1 тысяча без электроэнергии.

Местные власти подтвердили отсутствие тепла у 80 тысяч жителей Белгорода после вечерних попаданий в энергетические объекты в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Подробности

Губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил о "достаточно сложной ситуации" в городе после ночного обстрела энергетики.

"Около 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжают оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек – без газа, и около 1 тысячи человек – без электроэнергии", – написал он.

Отмечается, что власти открыли дополнительные пункты обогрева.

По информации ASTRA в ночь на 8 февраля в Белгороде в очередной раз была атакована ТЭЦ "Луч".

ГТ ТЭЦ "Луч" - газотурбинная теплоэлектроцентраль Белгорода, одна из основных энерго- и теплостанций города, основным топливом которой является газ.

Напомним

Агенты движения "АТЕШ" подожгли аппаратный модуль возле вышки связи в Белгородской области РФ. Это привело к обесточиванию и выведению из строя оборудования, которое использовалось для разведки и связи.

Ольга Розгон

