7 лютого, 20:45 • 14674 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 26348 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 25977 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 31411 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 26621 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 26403 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37338 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48630 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 44587 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 33154 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Публікації
Ексклюзиви
У бєлгороді близько 80 тисяч людей залишилися без тепла після ракетного обстрілу

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Після вечірніх влучань в енергетичні об’єкти в бєлгороді 80 тисяч людей залишилися без тепла. Також 3 тисячі осіб без газу та 1 тисяча без електроенергії.

У бєлгороді близько 80 тисяч людей залишилися без тепла після ракетного обстрілу

Місцева влада підтвердила відсутність тепла у 80 тисяч жителів бєлгорода після вечірніх влучань в енергетичні об’єкти в регіоні. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Губернатор бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про "досить складну ситуацію" у місті після нічного обстрілу енергетики.

"Близько 80 тисяч людей зараз у місті Бєлгороді продовжують залишатися без тепла. Близько 3 тисяч людей – без газу, і близько 1 тисячі осіб – без електроенергії", – написав він.

Зазначається, що влада відкрила додаткові пункти обігріву.

За інформацією ASTRA у ніч на 8 лютого у Бєлгороді вкотре була атакована ТЕЦ "Луч".

ГТ ТЕЦ "Луч" - газотурбінна теплоелектроцентраль Бєлгорода, одна з основних енерго- та теплостанцій міста, основним паливом якої є газ.

Нагадаємо

Агенти руху "АТЕШ" підпалили апаратний модуль біля вишки зв'язку в бєлгородській області рф. Це призвело до знеструмлення та виведення з ладу обладнання, що використовувалося для розвідки та зв'язку.

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія