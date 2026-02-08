У бєлгороді близько 80 тисяч людей залишилися без тепла після ракетного обстрілу
Київ • УНН
Після вечірніх влучань в енергетичні об’єкти в бєлгороді 80 тисяч людей залишилися без тепла. Також 3 тисячі осіб без газу та 1 тисяча без електроенергії.
Місцева влада підтвердила відсутність тепла у 80 тисяч жителів бєлгорода після вечірніх влучань в енергетичні об’єкти в регіоні. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
Губернатор бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про "досить складну ситуацію" у місті після нічного обстрілу енергетики.
"Близько 80 тисяч людей зараз у місті Бєлгороді продовжують залишатися без тепла. Близько 3 тисяч людей – без газу, і близько 1 тисячі осіб – без електроенергії", – написав він.
Зазначається, що влада відкрила додаткові пункти обігріву.
За інформацією ASTRA у ніч на 8 лютого у Бєлгороді вкотре була атакована ТЕЦ "Луч".
ГТ ТЕЦ "Луч" - газотурбінна теплоелектроцентраль Бєлгорода, одна з основних енерго- та теплостанцій міста, основним паливом якої є газ.
Нагадаємо
Агенти руху "АТЕШ" підпалили апаратний модуль біля вишки зв'язку в бєлгородській області рф. Це призвело до знеструмлення та виведення з ладу обладнання, що використовувалося для розвідки та зв'язку.