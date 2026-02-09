У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення

$43.140.00
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку
17:37 • 13234 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39
8 лютого, 16:39 • 17637 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
8 лютого, 13:58 • 19498 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29
8 лютого, 12:29 • 21838 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
8 лютого, 10:00
8 лютого, 10:00 • 20146 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45
8 лютого, 08:45 • 14205 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35
8 лютого, 08:35 • 12074 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45
7 лютого, 20:45 • 24342 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить Leleka
7 лютого, 20:13
7 лютого, 20:13 • 38368 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки
8 лютого, 13:37
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕК
8 лютого, 13:46
Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський
8 лютого, 15:26
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер
8 лютого, 15:32
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІ
18:41
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 14:41
6 лютого, 14:41 • 68769 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
6 лютого, 11:00
6 лютого, 11:00 • 63144 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Влада бєлгородської області розпочала термінове вивезення населення через неможливість відновити теплопостачання. Комунальні служби зливають воду із систем опалення у 455 будинках, 25 дитсадках, 17 школах, 9 поліклініках та 4 вишах.

У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення

Влада бєлгородської області розпочала термінове вивезення окремих категорій громадян до інших регіонів росії у зв'язку з неможливістю відновити теплопостачання. Губернатор в'ячеслав гладков визнав, що ремонтні роботи на об'єктах енергетики не дали результату, а ситуація з опаленням у місті стала критичною. Про це пише УНН.

Деталі

Через загрозу розмерзання труб комунальні служби розпочали масовий злив води із систем опалення у 455 багатоквартирних будинках. Окрім житлового сектору, без тепла залишилися 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік та 4 вищі навчальні заклади.

У бєлгороді близько 80 тисяч людей залишилися без тепла після ракетного обстрілу08.02.26, 09:43 • 4244 перегляди

У соціальних мережах поширюються відео, де воду із систем зливають безпосередньо на сходові клітки під'їздів.

Хто підлягає евакуації

Програма відселення наразі стосується найбільш вразливих верств населення. Влада готова відправити в інші області дітей шкільного віку, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також самотніх пенсіонерів. Точні терміни відновлення стабільного енергопостачання та повернення мешканців до домівок наразі не називаються. 

У російському бєлгороді через проблеми з енергетикою та морози у сотнях будинків зливають воду з труб08.02.26, 16:40 • 4552 перегляди

Степан Гафтко

