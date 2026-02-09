У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення

Влада бєлгородської області розпочала термінове вивезення окремих категорій громадян до інших регіонів росії у зв'язку з неможливістю відновити теплопостачання. Губернатор в'ячеслав гладков визнав, що ремонтні роботи на об'єктах енергетики не дали результату, а ситуація з опаленням у місті стала критичною. Про це пише УНН.

Деталі

Через загрозу розмерзання труб комунальні служби розпочали масовий злив води із систем опалення у 455 багатоквартирних будинках. Окрім житлового сектору, без тепла залишилися 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік та 4 вищі навчальні заклади.

У соціальних мережах поширюються відео, де воду із систем зливають безпосередньо на сходові клітки під'їздів.

Хто підлягає евакуації

Програма відселення наразі стосується найбільш вразливих верств населення. Влада готова відправити в інші області дітей шкільного віку, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також самотніх пенсіонерів. Точні терміни відновлення стабільного енергопостачання та повернення мешканців до домівок наразі не називаються.

