В результате российской атаки на Ровенскую область пострадали 2 человека, повреждены дома - ГСЧС
Киев • УНН
В результате российской атаки на Ровенскую область 7 февраля пострадали два человека и повреждены три жилых дома. На местах происшествий работают спасательные службы и правоохранители.
Фото: ГСЧС Украины
В результате российской атаки на Ровенскую область в ночь на 7 февраля пострадали 2 человека, повреждены жилые дома. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В результате российской атаки пострадали 2 человека. Повреждены три жилых дома. Возникли пожары
На местах происшествий работают спасательные службы и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного вражеского удара.
Напомним
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.