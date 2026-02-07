$43.140.00
В результате российской атаки на Ровенскую область пострадали 2 человека, повреждены дома - ГСЧС

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В результате российской атаки на Ровенскую область 7 февраля пострадали два человека и повреждены три жилых дома. На местах происшествий работают спасательные службы и правоохранители.

В результате российской атаки на Ровенскую область пострадали 2 человека, повреждены дома - ГСЧС
Фото: ГСЧС Украины

В результате российской атаки на Ровенскую область в ночь на 7 февраля пострадали 2 человека, повреждены жилые дома. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В результате российской атаки пострадали 2 человека. Повреждены три жилых дома. Возникли пожары

- говорится в сообщении.

На местах происшествий работают спасательные службы и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного вражеского удара.

Напомним

В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.

