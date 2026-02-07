$43.140.00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 19837 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 34584 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 29666 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 25852 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 33339 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14729 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 34114 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18370 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20913 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Внаслідок російської атаки на Рівненщину постраждали 2 людей, пошкоджені будинки - ДСНС

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Внаслідок російської атаки на Рівненщину 7 лютого постраждали дві особи та пошкоджено три житлові будинки. На місцях подій працюють рятувальні служби та правоохоронці.

Внаслідок російської атаки на Рівненщину постраждали 2 людей, пошкоджені будинки - ДСНС
Фото: ДСНС України

Внаслідок російської атаки на Рівненщину у ніч на 7 лютого постраждали 2 людей, пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Внаслідок російської атаки постраждали 2 людей. Пошкоджені три житлових будинки. Виникли пожежі

- йдеться в повідомленні.

На місцях подій працюють рятувальні служби та правоохоронці, які фіксують наслідки чергового ворожого удару.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Рівненська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Вінниця
Харків