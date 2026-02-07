Внаслідок російської атаки на Рівненщину постраждали 2 людей, пошкоджені будинки - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Рівненщину 7 лютого постраждали дві особи та пошкоджено три житлові будинки. На місцях подій працюють рятувальні служби та правоохоронці.
Фото: ДСНС України
Внаслідок російської атаки на Рівненщину у ніч на 7 лютого постраждали 2 людей, пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Внаслідок російської атаки постраждали 2 людей. Пошкоджені три житлових будинки. Виникли пожежі
На місцях подій працюють рятувальні служби та правоохоронці, які фіксують наслідки чергового ворожого удару.
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.