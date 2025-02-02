В результате российского обстрела Херсона один человек погиб, повреждены частные дома

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Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 102497 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 133860 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 177111 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 157360 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 146802 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 132690 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 121771 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 114263 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российского обстрела Херсона один человек погиб, повреждены частные дома

В результате российского обстрела Херсона один человек погиб, повреждены частные дома

Киев  •  УНН

 • 9205 просмотра

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В результате вражеского обстрела Днепровского района Херсона, утром 2 февраля, погибла женщина, также ранен мужчина. Атака привела к повреждениям частных домов в жилых кварталах города.

Жилые кварталы Днепровского района Херсона были под вражеским огнем.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Херсонской городской военной администрации

В результате российского удара по городу Херсон погибла женщина, также получил ранения мужчина. МВА подтверждает, что удар врага привел к повреждениям частных домов. 

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Напомним,

В результате российского ракетного обстрела в Полтаве погибло 12 человек, среди которых 2 детей. Пострадало 17 человек, из них 4 детей, спасатели спасли 22 человека.

российские войска совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля. В результате атаки повреждены частные дома - выбиты окна и повреждены крыши.

В январе россияне атаковали Херсонскую общину с помощью БПЛА, в результате чего погиб 62-летний мужчина.

В Одессе 19 памятников архитектуры повреждены в результате ракетного удара 31 января02.02.25, 01:05 • 54743 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
poltavaПолтава
zaporozheЗапорожье
odessaОдесса
khersonХерсон

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