В результате российского обстрела Херсона один человек погиб, повреждены частные дома
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Днепровского района Херсона, утром 2 февраля, погибла женщина, также ранен мужчина. Атака привела к повреждениям частных домов в жилых кварталах города.
Жилые кварталы Днепровского района Херсона были под вражеским огнем.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Херсонской городской военной администрации
В результате российского удара по городу Херсон погибла женщина, также получил ранения мужчина. МВА подтверждает, что удар врага привел к повреждениям частных домов.
Напомним,
В результате российского ракетного обстрела в Полтаве погибло 12 человек, среди которых 2 детей. Пострадало 17 человек, из них 4 детей, спасатели спасли 22 человека.
российские войска совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля. В результате атаки повреждены частные дома - выбиты окна и повреждены крыши.
В январе россияне атаковали Херсонскую общину с помощью БПЛА, в результате чего погиб 62-летний мужчина.
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