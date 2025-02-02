У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до 12, з них 2 дитини

Кількість загиблих у Полтаві через вчорашню російську ракетну атаку знову збільшилася. Наразі відомо вже про 12 жертв, в серед них є діти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Полтава: до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них - 2 дитини - йдеться у повідомленні.



У ДСНС також поінформували, що в результаті російського повітряного удару в Полтаві число потерпілих складає сімнадцять людей. Серед них - чотири дитини. Врятовано 22 людини.

Нині на місці ворожої атаки триває аварійно-рятувальна операція.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН через ворожий ракетний удар у Полтаві 6 житлових будинків та дитсадок залишились без теплопостачання.