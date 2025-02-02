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У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до 12, з них 2 дитини

У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до 12, з них 2 дитини

Київ • УНН

 • 77640 перегляди

Внаслідок російського ракетного обстрілу в Полтаві загинуло 12 людей, серед яких 2 дітей. Постраждало 17 осіб, з них 4 дітей, рятувальники врятували 22 людини.

Кількість загиблих у Полтаві через вчорашню російську ракетну атаку знову збільшилася. Наразі відомо вже про 12 жертв, в серед них є діти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Полтава: до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них - 2 дитини

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС також поінформували, що в результаті російського повітряного удару в Полтаві число потерпілих складає сімнадцять людей. Серед них - чотири дитини. Врятовано 22 людини.

Нині на місці ворожої атаки триває аварійно-рятувальна операція.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН через ворожий ракетний удар у Полтаві 6 житлових будинків та дитсадок залишились без теплопостачання.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
poltavaПолтава

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