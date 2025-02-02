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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 12, из них 2 ребенка

В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 12, из них 2 ребенка

Киев  •  УНН

 • 7947 просмотра

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В результате российского ракетного обстрела в Полтаве погибли 12 человек, среди которых 2 детей. Пострадало 17 человек, из них 4 детей, спасатели спасли 22 человека.

Количество погибших в Полтаве из-за вчерашней российской ракетной атаки снова увеличилось. Известно уже о 12 жертвах, среди них есть дети. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Полтава: до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка

- говорится в сообщении.

В ГСЧС также проинформировали, что в результате российского воздушного удара в Полтаве число пострадавших составляет семнадцать человек. Среди них - четыре ребенка. Спасены 22 человека.

Сейчас на месте вражеской атаки продолжается аварийно-спасательная операция.

Напомним

Как ранее писал УНН из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
poltavaПолтава

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