В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 12, из них 2 ребенка
Киев • УНН
В результате российского ракетного обстрела в Полтаве погибли 12 человек, среди которых 2 детей. Пострадало 17 человек, из них 4 детей, спасатели спасли 22 человека.
Количество погибших в Полтаве из-за вчерашней российской ракетной атаки снова увеличилось. Известно уже о 12 жертвах, среди них есть дети. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Полтава: до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка
В ГСЧС также проинформировали, что в результате российского воздушного удара в Полтаве число пострадавших составляет семнадцать человек. Среди них - четыре ребенка. Спасены 22 человека.
Сейчас на месте вражеской атаки продолжается аварийно-спасательная операция.
Напомним
Как ранее писал УНН из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения.