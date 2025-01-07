росіяни з самого ранку бʼють з БПЛА по Херсонській громаді: є загиблий та поранений
Київ • УНН
росіяни атакували Херсонську громаду за допомогою БПЛА, внаслідок чого загинув 62-річний чоловік. Ще один 59-річний місцевий житель отримав поранення та був доставлений до лікарні.
російські військові сьогодні атакували Наддніпрянське у Херсонській міській громаді. Унаслідок скидання з дрону вибухівки загинув 62- річний чоловік. Крім того, через удар із безпілотника по Херсону постраждала ще одна людина. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
За словами Прокудіна, російські війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Наддніпрянському. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік.
З самого ранку росіяни бʼють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці
"Швидка" доставила потерпілого до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням ноги.
Доповнення
російські війська минулої доби, 6 січня, обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак дві людини загинули, 17 отримали поранення.