росіяни з самого ранку бʼють з БПЛА по Херсонській громаді: є загиблий та поранений

російські військові сьогодні атакували Наддніпрянське у Херсонській міській громаді. Унаслідок скидання з дрону вибухівки загинув 62- річний чоловік. Крім того, через удар із безпілотника по Херсону постраждала ще одна людина. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

За словами Прокудіна, російські війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Наддніпрянському. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік.

З самого ранку росіяни бʼють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці