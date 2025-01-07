россияне с самого утра бьют из БПЛА по Херсонской громаде: есть погибший и раненый
Киев • УНН
россияне атаковали Херсонскую общину с помощью БПЛА, в результате чего погиб 62-летний мужчина. Еще один 59-летний местный житель получил ранения и был доставлен в больницу.
российские военные сегодня атаковали Надднепрянское в Херсонской городской общине. В результате сброса с дрона взрывчатки погиб 62-летний мужчина. Кроме того, из-за удара с беспилотника по Херсону пострадал еще один человек. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
По словам Прокудина, российские войска атаковали с БПЛА гражданский автомобиль в Надднепрянском. В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина.
С самого утра россияне бьют по Херсону из БпЛА. В результате одной из дроновых атак пострадал 59-летний мужчина, который находился на улице
"Скорая" доставила пострадавшего в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением ноги.
Дополнение
российские войска за прошедшие сутки, 6 января, обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак два человека погибли, 17 получили ранения.