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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
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россияне с самого утра бьют из БПЛА по Херсонской громаде: есть погибший и раненый

россияне с самого утра бьют из БПЛА по Херсонской громаде: есть погибший и раненый

Киев  •  УНН

 • 6477 просмотра

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россияне атаковали Херсонскую общину с помощью БПЛА, в результате чего погиб 62-летний мужчина. Еще один 59-летний местный житель получил ранения и был доставлен в больницу.

российские военные сегодня атаковали Надднепрянское в Херсонской городской общине. В результате сброса с дрона взрывчатки погиб 62-летний мужчина. Кроме того, из-за удара с беспилотника по Херсону пострадал еще один человек. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По словам Прокудина, российские войска атаковали с БПЛА гражданский автомобиль в Надднепрянском. В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина.

С самого утра россияне бьют по Херсону из БпЛА. В результате одной из дроновых атак пострадал 59-летний мужчина, который находился на улице

- написал Прокудин. 

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением ноги.

Дополнение

российские войска за прошедшие сутки, 6 января, обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак два человека погибли, 17 получили ранения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
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