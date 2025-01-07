россияне с самого утра бьют из БПЛА по Херсонской громаде: есть погибший и раненый

российские военные сегодня атаковали Надднепрянское в Херсонской городской общине. В результате сброса с дрона взрывчатки погиб 62-летний мужчина. Кроме того, из-за удара с беспилотника по Херсону пострадал еще один человек. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По словам Прокудина, российские войска атаковали с БПЛА гражданский автомобиль в Надднепрянском. В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина.

С самого утра россияне бьют по Херсону из БпЛА. В результате одной из дроновых атак пострадал 59-летний мужчина, который находился на улице - написал Прокудин.

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением ноги.

Дополнение

российские войска за прошедшие сутки, 6 января, обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак два человека погибли, 17 получили ранения.