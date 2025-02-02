Внаслідок російського обстрілу Херсону одна людина занинула, пошкоджено приватні будинки
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району Херсона, вранці 2 лютого, загинула жінка, також поранено чоловіка. Атака призвела до пошкоджень приватних будинків у житлових кварталах міста.
Житлові квартали Дніпровського району Херсону були під ворожим вогнем.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Херсонської міської військової адміністрації
Внаслідок російського удару по місту Херсон загинула жінка, також отримав поранення чоловік. МВА підтверджує, що удар ворога призвів до пошкоджень приватних будинків.
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Внаслідок російського ракетного обстрілу в Полтаві загинуло 12 людей, серед яких 2 дітей. Постраждало 17 осіб, з них 4 дітей, рятувальники врятували 22 людини.
російські війська здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю вночі 1 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки - вибиті вікна та пошкоджені дахи.
У січні росіяни атакували Херсонську громаду за допомогою БПЛА, внаслідок чого загинув 62-річний чоловік.
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