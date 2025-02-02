Внаслідок російського обстрілу Херсону одна людина занинула, пошкоджено приватні будинки

Житлові квартали Дніпровського району Херсону були під ворожим вогнем.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Херсонської міської військової адміністрації

Внаслідок російського удару по місту Херсон загинула жінка, також отримав поранення чоловік. МВА підтверджує, що удар ворога призвів до пошкоджень приватних будинків.

Нагадаємо

Внаслідок російського ракетного обстрілу в Полтаві загинуло 12 людей, серед яких 2 дітей. Постраждало 17 осіб, з них 4 дітей, рятувальники врятували 22 людини.

російські війська здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю вночі 1 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки - вибиті вікна та пошкоджені дахи.

У січні росіяни атакували Херсонську громаду за допомогою БПЛА, внаслідок чого загинув 62-річний чоловік.

В Одесі 19 памʼяток архітектури пошкоджено внаслідок ракетного удару 31 січня