В.Путин и А.Меркель обсудили обострение ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского президента, передает УНН.
По сообщению пресс-службы президента РФ, В.Путин и А.Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, которая "резко обострилась из-за провокации украинской стороны".
"Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, которая резко обострилась в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилищного фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.
В.Путин, как отмечает его пресс-служба, указал А.Меркель на данные СММ ОБСЕ, а также на заявления официальных представителей Киева, которые "свидетельствуют о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии столкновения в свою пользу".
"Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу немедленного восстановления режима прекращения огня и поддержали в этом контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО российские боевики 78 раз обстреляли позиции украинских военных.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе возникли проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.