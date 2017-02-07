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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За минулу добу у зоні АТО поранено одного військового

Київ • УНН

 • 8391 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військових. Одного українського військового поранено, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу у зоні АТО поранено одного військового

Минулої доби наші позиції в районі Авдіївки було обстріляно зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Донецькому напрямку під обстріли мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам’янка, Луганське, Опитне та Зайцеве.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине та Марїнку. По Широкиному вогонь вів і танк, по Мар’їнці — БМП, а по Новотроїцькому — великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку Кримське неодноразово обстрілювала 122 міліметрова артилерія загарбників. Міномети та гранатомети — по Жовтому та Кримському По Новозванівці — танк.

Загалом зафіксовано 78 обстрілів.

Одного українського військового поранено.

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