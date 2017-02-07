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За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный

Киев • УНН

 • 8391 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО российские боевики 78 раз обстреляли позиции украинских военных. Одного украинского военного ранено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный

За прошедшие сутки наши позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Маринку. По Широкино огонь вел и танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122 миллиметровая артиллерия захватчиков. Минометы и гранатометы - по Желтому и Крымскому. По Новозвановке- танк.

В общем зафиксировано 78 обстрелов.

Одного украинского военного ранено.

Украинские Национальные Новости

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