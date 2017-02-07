В.Путін і А.Меркель обговорили загострення ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили загострення ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба російського президента, передає УНН.
За повідомленням прес-служби президента РФ, В.Путін і А.Меркель обговорили ситуацію на Донбасі, яка “різко загострилася через провокації української сторони”.
“Обговорювалася ситуація на південному сході України, яка різко загострилася в останні дні через провокаційні дії української сторони. Виражена серйозна стурбованість у зв’язку з ескалацією збройного протистояння, у результаті якого є людські жертви, значні руйнування цивільної інфраструктури і житлового фонду в низці населених пунктів Донбасу”, — йдеться у повідомленні.
В.Путін, як зазначає його прес-служба, вказав А.Меркель на дані СММ ОБСЄ, а також на заяви офіційних представників Києва, які “свідчать про спроби українських силовиків військовим шляхом змінити ситуацію на лінії зіткнення в свою користь”.
“Президент Росії і канцлер ФРН висловилися на користь негайного відновлення режиму припинення вогню і підтримали в цьому контексті зусилля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що сторони домовились передбачити найближчим часом контакти міністрів закордонних справ і помічників лідерів в “нормандському форматі”, а потім продовжити обговорення ситуації на вищому рівні.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військових.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті виникли проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.