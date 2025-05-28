В психбольнице в Полтавской области против воли удерживали 29 человек - Лубинец
Киев • УНН
В Полтавской области обнаружили 29 заключенных, которых против воли удерживали в психиатрической больнице. У людей отобрали документы, телефоны и заставляли бесплатно работать.
На Полтавщине во время плановой проверки КП "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета представитель Офиса омбудсмена обнаружил 29 человек, которых удерживали в психиатрическом учреждении против их воли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Детали
По его словам, во время проверки психиатрического учреждения на Полтавщине в рамках Национального превентивного механизма, выявлены серьезные нарушения прав человека.
В частности, в помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера, 29 пациентов сообщили, что их удерживают против собственной воли.
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У заключенных изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по их словам, их привлекают к принудительному безвозмездному труду.
Представитель Офиса омбудсмена в Полтавской области Владислав Носенко вызвал следственно-оперативную группу Национальной полиции Украины и представителей Полтавской областной прокуратуры. По факту удержания людей против их воли открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.
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