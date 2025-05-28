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У психлікарні на Полтавщині проти волі утримували 29 людей - Лубінець

Київ • УНН

 • 266 перегляди

На Полтавщині виявили 29 в'язнів, яких проти волі утримували у психіатричній лікарні. У людей відібрали документи, телефони та примушували безоплатно працювати.

У психлікарні на Полтавщині проти волі утримували 29 людей - Лубінець

На Полтавщині під час планової перевірки КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради представник Офісу омбудсмена виявив 29 людей, яких утримували у психіатричному закладі проти їхньої волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Деталі

За його словами, під час перевірки психіатричного закладу на Потавщині у межах Національного превентивного механізму, виявлено серйозні порушення прав людини.

Зокрема, у приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі.

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У в'язнів вилучили документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці.

Представник Офісу омбудсмена у Полтавській області Владислав Носенко викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції України та представників Полтавської обласної прокуратури. За фактом утримування людей проти їхньої волі відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

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Вимагаю неухильного дотримання конституційного права людини на свободу і особисту недоторканність! Ця справа перебуває на моєму особистому контролі

- наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо

На Хмельниччині в псевдореабілітаційному центрі незаконно утримували 44 людини. Серед пацієнтів були і військовослужбовці ЗСУ.

Лілія Набока

Лілія Набока

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