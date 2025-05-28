У психлікарні на Полтавщині проти волі утримували 29 людей - Лубінець
Київ • УНН
На Полтавщині виявили 29 в'язнів, яких проти волі утримували у психіатричній лікарні. У людей відібрали документи, телефони та примушували безоплатно працювати.
На Полтавщині під час планової перевірки КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради представник Офісу омбудсмена виявив 29 людей, яких утримували у психіатричному закладі проти їхньої волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
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За його словами, під час перевірки психіатричного закладу на Потавщині у межах Національного превентивного механізму, виявлено серйозні порушення прав людини.
Зокрема, у приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі.
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