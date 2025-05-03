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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

У селі Білки 70-річний чоловік підозрюється в утриманні 68-річної дружини на ланцюгу протягом 10 днів. Поліція звільнила жінку та відкрила кримінальне провадження.

На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу

У селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні. Про це інформує Поліція Закарпатської області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що днями до поліцейської офіцерки Білківської громади надійшла інформація про те, що у селі Білки Хустського району 70-річний місцевий мешканець незаконно позбавив волі свою дружину.

Для перевірки на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції Іршави. Правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства. Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже 2 тижні тому

- повідомили правоохоронці.

Поліцейські одразу ж звільнили жінку з неволі, надали їй першу допомогу та задокументували дану подію.

"За даним фактом слідчі відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі та умисне легке тілесне ушкодження", - йдеться у дописі поліції.

Наразі у справі триває досудове розслідування.

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