На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу

У селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні. Про це інформує Поліція Закарпатської області, передає УНН.

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Зазначається, що днями до поліцейської офіцерки Білківської громади надійшла інформація про те, що у селі Білки Хустського району 70-річний місцевий мешканець незаконно позбавив волі свою дружину.

Для перевірки на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції Іршави. Правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства. Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже 2 тижні тому - повідомили правоохоронці.

Поліцейські одразу ж звільнили жінку з неволі, надали їй першу допомогу та задокументували дану подію.

"За даним фактом слідчі відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі та умисне легке тілесне ушкодження", - йдеться у дописі поліції.

Наразі у справі триває досудове розслідування.

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