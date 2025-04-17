В Ужгороді чоловік серед білого дня намагався викрасти колишню дружину заштовхнувши її в авто

В Ужгороді посеред вулиці чоловік намагався викрасти колишню дружину для з’ясування особистих стосунків. Він силою заштовхнув її в автомобіль, проте вона змогла вискочити з авто, але в момент втечі травмувала руку. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію в Закарпатській області.

Вранці 17 квітня до поліції зателефонував ужгородець. Він заявив, що кілька хвилин тому на вулиці Юрія Венеліна-Гуци знайомий йому чоловік намагався викрасти сусідку. За викликом негайно виїхали співробітники Ужгородського районного управління поліції. Поліцейські опитали заявника та потерпілу і з’ясували, що жінка вийшла зі свого помешкання та йшла на автобусну зупинку. У цей час до неї під’їхав автомобіль, з якого вискочив чоловік та силоміць заштовхав її до транспортного засобу - йдеться в повідомленні.

Свідком даного інциденту став заявник. Він намагався припинити злочин, проте автомобіль поїхав у невідомому напрямку. За кілька хвилин жінці вдалося вискочити із транспортного засобу. Проте в момент втечі від зловмисника вона травмувала руку.

"Поліцейські встановили, що до викрадення ужгородки причетний 44-річний місцевий житель, який є колишнім чоловіком потерпілої. Зловмисник намагався її викрасти для з’ясування особистих стосунків", - інформує поліція.

Поліцейські оглянули записи з відеокамер спостереження на прилеглих територіях та орієнтували на пошуки фігуранта наряди поліції.

В результаті зловмисника оперативно розшукали. Його затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі Ужгородського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі або викрадення людини. У справі триває досудове розслідування.

Журналіст Віталій Глагола опублікував в Telegram відео на якому чоловік захштовхує жінку до автомобілю в Ужгороді.

Доповнення

10 квітня, в одній із лікарень Чернівців померла 27-річна жінка, яку жорстоко побили. Поліція перевіряє версію причетності до побиття 18-річного хлопця загиблої.

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