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В Ужгороде мужчина средь бела дня пытался похитить бывшую жену, затолкав ее в авто

Киев • УНН

 • 5724 просмотра

В Ужгороде мужчина пытался похитить бывшую жену, затолкав ее в авто. Женщина убежала, травмировав руку, а злоумышленника задержали и поместили в изолятор.

В Ужгороде мужчина средь бела дня пытался похитить бывшую жену, затолкав ее в авто

В Ужгороде посреди улицы мужчина пытался похитить бывшую жену для выяснения личных отношений. Он силой затолкал ее в автомобиль, однако она смогла выскочить из авто, но в момент бегства травмировала руку. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию в Закарпатской области.

Утром 17 апреля в полицию позвонил ужгородец. Он заявил, что несколько минут назад на улице Юрия Венелина-Гуцы знакомый ему мужчина пытался похитить соседку. По вызову немедленно выехали сотрудники Ужгородского районного управления полиции. Полицейские опросили заявителя и потерпевшую и выяснили, что женщина вышла из своего помещения и шла на автобусную остановку. В это время к ней подъехал автомобиль, из которого выскочил мужчина и силой затолкал ее в транспортное средство

- говорится в сообщении.

Свидетелем данного инцидента стал заявитель. Он пытался прекратить преступление, однако автомобиль уехал в неизвестном направлении. Через несколько минут женщине удалось выскочить из транспортного средства. Однако в момент бегства от злоумышленника она травмировала руку.

"Полицейские установили, что к похищению ужгородки причастен 44-летний местный житель, который является бывшим мужем потерпевшей. Злоумышленник пытался ее похитить для выяснения личных отношений", - информирует полиция.

Полицейские осмотрели записи с видеокамер наблюдения на прилегающих территориях и ориентировали на поиски фигуранта наряды полиции.

В результате злоумышленника оперативно разыскали. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту следователи Ужгородского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное лишение свободы или похищение человека. По делу продолжается досудебное расследование.

Журналист Виталий Глагола опубликовал в Telegram видео, на котором мужчина захватывает женщину в автомобиль в Ужгороде.

Дополнение

10 апреля, в одной из больниц Черновцов умерла 27-летняя женщина, которую жестоко избили. Полиция проверяет версию причастности к избиению 18-летнего парня погибшей.

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика22.01.25, 13:07 • 318221 просмотр

Анна Мурашко

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