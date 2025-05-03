В Закарпатье мужчина 10 дней держал жену на цепи
Киев • УНН
В селе Белки 70-летний мужчина подозревается в содержании 68-летней жены на цепи в течение 10 дней. Полиция освободила женщину и открыла уголовное производство.
В селе Белки Закарпатской области 70-летний местный житель подозревается в том, что более десяти дней незаконно удерживал свою 68-летнюю жену, приковав ее железной цепью к мебели в летней кухне. Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на днях к полицейскому офицеру Белковской общины поступила информация о том, что в селе Белки Хустского района 70-летний местный житель незаконно лишил свободы свою жену.
Для проверки на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции Иршавы. Правоохранители осмотрели помещение семьи и в летней кухне обнаружили прикованной железной цепью к мебели 68-летнюю жену владельца дворового хозяйства. Во время общения с потерпевшей выяснилось, что 70-летний мужчина лишил ее свободы еще почти 2 недели назад
Полицейские сразу же освободили женщину из неволи, оказали ей первую помощь и задокументировали данное событие.
"По данному факту следователи отделения полиции №1 Хустского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное лишение свободы и умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в заметке полиции.
В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование.
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