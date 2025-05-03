В Закарпатье мужчина 10 дней держал жену на цепи

В селе Белки Закарпатской области 70-летний местный житель подозревается в том, что более десяти дней незаконно удерживал свою 68-летнюю жену, приковав ее железной цепью к мебели в летней кухне. Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на днях к полицейскому офицеру Белковской общины поступила информация о том, что в селе Белки Хустского района 70-летний местный житель незаконно лишил свободы свою жену.

Для проверки на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции Иршавы. Правоохранители осмотрели помещение семьи и в летней кухне обнаружили прикованной железной цепью к мебели 68-летнюю жену владельца дворового хозяйства. Во время общения с потерпевшей выяснилось, что 70-летний мужчина лишил ее свободы еще почти 2 недели назад - сообщили правоохранители.

Полицейские сразу же освободили женщину из неволи, оказали ей первую помощь и задокументировали данное событие.

"По данному факту следователи отделения полиции №1 Хустского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное лишение свободы и умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в заметке полиции.

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование.

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