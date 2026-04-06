В Прилуках суд начал рассмотрение дела полицейской, сбившей мать с ребенком, следующее заседание - 20 апреля
Киев • УНН
Суд начал рассмотрение дела о ДТП, в котором погибла 6-летняя девочка и травмирована мать. Обвиняемая находится под стражей, продолжается изучение доказательств.
В Прилуках суд начал рассмотрение дела полицейской, которая на переходе сбила мать с ребенком. Обвиняемая находится под стражей. Следующее заседание назначено на 20 апреля, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Прилукский горрайонный суд Черниговской области 6 апреля 2026 года перешел к рассмотрению по существу уголовного производства в отношении полицейской, которая управляла служебным автомобилем во время ДТП, в результате которой погибла 6-летняя девочка.
Обвинительный акт в суде огласил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, который возглавляет группу прокуроров по этому делу.
Суд определил порядок исследования доказательств и перешел к их изучению. На этом этапе уже исследованы все письменные материалы стороны обвинения.
Обвиняемая находится под стражей. Следующее заседание назначено на 20 апреля. Суд перейдет к допросу свидетелей.
Как ранее сообщала прокуратура, полицейской инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть ребенка и телесные повреждения его матери (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Добавим
Речь идет об аварии, которая произошла 10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках на улице Вячеслава Черновола. По данным следствия, служебный автомобиль полиции, двигаясь на вызов по поводу другого ДТП, совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Суд оставил под стражей полицейскую по делу о гибели 6-летней девочки в Прилуках03.02.26, 19:40 • 8591 просмотр
В результате наезда 6-летняя девочка погибла на месте происшествия, ее мать с телесными повреждениями госпитализировали.
Напомним
Нацполиция начала служебное расследование по факту смертельного ДТП в городе Прилуки Черниговской области, в котором погиб ребенок. Полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Апелляционный суд Черниговской области удовлетворил ходатайство прокуратуры. Подозреваемую в смертельном ДТП в Прилуках, в котором погиб ребенок, взяли под стражу до 7 февраля 2026 года без права внесения залога.