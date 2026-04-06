В Прилуках суд начал рассмотрение дела полицейской, сбившей мать с ребенком, следующее заседание - 20 апреля

"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Популярные новости
В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью "Полоний-210"Photo6 апреля, 09:47 • 11817 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 29289 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 15670 просмотра
Кейт Миддлтон появилась на публичном праздновании Пасхи после тяжелого диагноза6 апреля, 11:25 • 11301 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo6 апреля, 11:53 • 19367 просмотра
публикации
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожайPhoto16:13 • 6090 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo6 апреля, 11:53 • 19421 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 29347 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 121671 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 121499 просмотра
В Прилуках суд начал рассмотрение дела полицейской, сбившей мать с ребенком, следующее заседание - 20 апреля

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Суд начал рассмотрение дела о ДТП, в котором погибла 6-летняя девочка и травмирована мать. Обвиняемая находится под стражей, продолжается изучение доказательств.

В Прилуках суд начал рассмотрение дела полицейской, которая на переходе сбила мать с ребенком. Обвиняемая находится под стражей. Следующее заседание назначено на 20 апреля, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Прилукский горрайонный суд Черниговской области 6 апреля 2026 года перешел к рассмотрению по существу уголовного производства в отношении полицейской, которая управляла служебным автомобилем во время ДТП, в результате которой погибла 6-летняя девочка.

Обвинительный акт в суде огласил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, который возглавляет группу прокуроров по этому делу.

Суд определил порядок исследования доказательств и перешел к их изучению. На этом этапе уже исследованы все письменные материалы стороны обвинения.

Обвиняемая находится под стражей. Следующее заседание назначено на 20 апреля. Суд перейдет к допросу свидетелей.

Как ранее сообщала прокуратура, полицейской инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть ребенка и телесные повреждения его матери (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Добавим

Речь идет об аварии, которая произошла 10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках на улице Вячеслава Черновола. По данным следствия, служебный автомобиль полиции, двигаясь на вызов по поводу другого ДТП, совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Суд оставил под стражей полицейскую по делу о гибели 6-летней девочки в Прилуках03.02.26, 19:40 • 8591 просмотр

В результате наезда 6-летняя девочка погибла на месте происшествия, ее мать с телесными повреждениями госпитализировали.

Напомним 

Нацполиция начала служебное расследование по факту смертельного ДТП в городе Прилуки Черниговской области, в котором погиб ребенок. Полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Апелляционный суд Черниговской области удовлетворил ходатайство прокуратуры. Подозреваемую в смертельном ДТП в Прилуках, в котором погиб ребенок, взяли под стражу до 7 февраля 2026 года без права внесения залога.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Прилуки
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Черниговская область