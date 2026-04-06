У Прилуках суд розпочав розгляд справи поліцейської, яка збила матір із дитиною, наступне засідання - 20 квітня
Київ • УНН
Суд розпочав розгляд справи про ДТП, у якій загинула 6-річна дівчинка та травмована матір. Обвинувачена перебуває під вартою, триває вивчення доказів.
У Прилуках суд розпочав розгляд справи поліцейської, яка на переході збила матір із дитиною. Обвинувачена перебуває під вартою. Наступне засідання призначене на 20 квітня, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області 6 квітня 2026 року перейшов до розгляду по суті кримінального провадження щодо поліцейської, котра керувала службовим автомобілем під час ДТП, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка.
Обвинувальний акт у суді оголосив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, який очолює групу прокурорів у цій справі.
Суд визначив порядок дослідження доказів і перейшов до їх вивчення. На цьому етапі вже досліджено всі письмові матеріали сторони обвинувачення.
Обвинувачена перебуває під вартою. Наступне засідання призначене на 20 квітня. Суд перейде до допиту свідків.
Як раніше повідомляла прокуратура, поліцейській інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини та тілесні ушкодження її матері (ч. 2 ст. 286 КК України).
Додамо
Йдеться про аварію, яка сталася 10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках на вулиці В’ячеслава Чорновола. За даними слідства, службовий автомобіль поліції, рухаючись на виклик щодо іншої ДТП, здійснив наїзд на жінку з дитиною, які переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу.
Унаслідок наїзду 6-річна дівчинка загинула на місці події, її матір із тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Нагадаємо
Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків.
Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив клопотання прокуратури. Підозрювану у смертельній ДТП у Прилуках, в якій загинула дитина, взяли під варту до 7 лютого 2026 року без права внесення застави.