В Польше задержали украинца за попытку перевозки группы нелегальных мигрантов

7302 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен
7 февраля, 07:47
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго
7 февраля, 08:31
382 из 408 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Калибры": детали от ВС ВСУ
7 февраля, 09:17
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов
7 февраля, 09:54
Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраля
7 февраля, 10:07
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Музыкант
Антонио Таяни
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Европа
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46
Техника
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101

В Польше задержали украинца за попытку перевозки группы нелегальных мигрантов

Киев • УНН

 • 1830 просмотра

Польские пограничники задержали украинца, который пытался перевезти 12 нелегальных мигрантов из Литвы. Водитель ожидал группу возле поселка Садзавки на автобусе с немецкими номерами.

В Польше задержали украинца за попытку перевозки группы нелегальных мигрантов

Польские пограничники совместно с представителями Сил территориальной обороны провели успешную операцию в Подляском воеводстве, задержав организатора нелегального трансфера. Вблизи поселка Садзавки правоохранители обнаружили группу из 12 иностранцев, незаконно пересекших границу, и водителя-гражданина Украины, который должен был обеспечить их дальнейшую транспортировку. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранителей Польши.

Детали

Иностранцев-нелегалов обнаружили примерно в одном километре от государственной границы. По данным польской пограничной службы, мигранты попали на территорию Польши со стороны Литвы. Непосредственно на месте происшествия был задержан водитель, который ожидал группу, чтобы вывезти людей вглубь страны.

В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму
08.01.26, 18:27

Неподалеку их ждал автобус с немецкими номерными знаками. Водитель с гражданством Украины был задержан

– официально подтвердили представители пограничного ведомства.

Использование транспортного средства с иностранной регистрацией является типичным признаком организованных схем по переправке лиц по территории Евросоюза.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Украинцу, который находился за рулем автобуса, грозит суровая уголовная ответственность за содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

В Польше фигурантам дела о взрывных посылках грозит пожизненное заключение
16.01.26, 22:39

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Европейский Союз
Литва
Германия
Польша