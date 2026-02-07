В Польше задержали украинца за попытку перевозки группы нелегальных мигрантов
Польские пограничники задержали украинца, который пытался перевезти 12 нелегальных мигрантов из Литвы. Водитель ожидал группу возле поселка Садзавки на автобусе с немецкими номерами.
Польские пограничники совместно с представителями Сил территориальной обороны провели успешную операцию в Подляском воеводстве, задержав организатора нелегального трансфера. Вблизи поселка Садзавки правоохранители обнаружили группу из 12 иностранцев, незаконно пересекших границу, и водителя-гражданина Украины, который должен был обеспечить их дальнейшую транспортировку. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранителей Польши.
Иностранцев-нелегалов обнаружили примерно в одном километре от государственной границы. По данным польской пограничной службы, мигранты попали на территорию Польши со стороны Литвы. Непосредственно на месте происшествия был задержан водитель, который ожидал группу, чтобы вывезти людей вглубь страны.
Неподалеку их ждал автобус с немецкими номерными знаками. Водитель с гражданством Украины был задержан
Использование транспортного средства с иностранной регистрацией является типичным признаком организованных схем по переправке лиц по территории Евросоюза.
Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Украинцу, который находился за рулем автобуса, грозит суровая уголовная ответственность за содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.
