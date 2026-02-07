$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 10208 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 11395 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 16495 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 30053 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43657 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 38215 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30622 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41865 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 15970 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
У Польщі затримали українця за спробу перевезення групи нелегальних мігрантів

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Польські прикордонники затримали українця, який намагався перевезти 12 нелегальних мігрантів з Литви. Водій очікував групу поблизу селища Садзавкі на автобусі з німецькими номерами.

У Польщі затримали українця за спробу перевезення групи нелегальних мігрантів

Польські прикордонники спільно з представниками Сил територіальної оборони провели успішну операцію у Підляському воєводстві, затримавши організатора нелегального трансферу. Поблизу селища Садзавкі правоохоронці виявили групу з 12 іноземців, які незаконно перетнули кордон, та водія-громадянина України, що мав забезпечити їхнє подальше транспортування. Про це пише УНН із посиланням на правоохоронців Польщі.

Деталі

Іноземців-нелегалів виявили приблизно за один кілометр від державної межі. За даними польської прикордонної служби, мігранти потрапили на територію Польщі з боку Литви. Безпосередньо на місці події було затримано водія, який очікував на групу, щоб вивезти людей углиб країни.

У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму 08.01.26, 18:27 • 4779 переглядiв

Неподалік на них чекав автобус з німецькими номерними знаками. Водій з громадянством України був затриманий

– офіційно підтвердили представники прикордонного відомства.

Використання транспортного засобу з іноземною реєстрацією є типовою ознакою організованих схем із переправлення осіб територією Євросоюзу.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Українцю, який перебував за кермом автобуса, загрожує сувора кримінальна відповідальність за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення16.01.26, 22:39 • 4088 переглядiв

Степан Гафтко

