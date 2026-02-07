У Польщі затримали українця за спробу перевезення групи нелегальних мігрантів
Київ • УНН
Польські прикордонники затримали українця, який намагався перевезти 12 нелегальних мігрантів з Литви. Водій очікував групу поблизу селища Садзавкі на автобусі з німецькими номерами.
Польські прикордонники спільно з представниками Сил територіальної оборони провели успішну операцію у Підляському воєводстві, затримавши організатора нелегального трансферу. Поблизу селища Садзавкі правоохоронці виявили групу з 12 іноземців, які незаконно перетнули кордон, та водія-громадянина України, що мав забезпечити їхнє подальше транспортування. Про це пише УНН із посиланням на правоохоронців Польщі.
Деталі
Іноземців-нелегалів виявили приблизно за один кілометр від державної межі. За даними польської прикордонної служби, мігранти потрапили на територію Польщі з боку Литви. Безпосередньо на місці події було затримано водія, який очікував на групу, щоб вивезти людей углиб країни.
У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму 08.01.26, 18:27 • 4779 переглядiв
Неподалік на них чекав автобус з німецькими номерними знаками. Водій з громадянством України був затриманий
Використання транспортного засобу з іноземною реєстрацією є типовою ознакою організованих схем із переправлення осіб територією Євросоюзу.
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Українцю, який перебував за кермом автобуса, загрожує сувора кримінальна відповідальність за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.
У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення16.01.26, 22:39 • 4088 переглядiв