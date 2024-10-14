В ожидании мести Израиля: Иран заявил о прекращении непрямых переговоров с США

Иран прекратил непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Омане на фоне высокой напряженности из-за возможного удара Израиля в ответ на масштабную ракетную атаку со стороны Ирана, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Арагчи дал комментарий иранским государственным СМИ, находясь в Маскате, что в Омане. Как отмечается, Султанат на восточной окраине Аравийского полуострова уже давно является посредником между Ираном и США, особенно во время секретных переговоров, которые привели к заключению Тегераном ядерной сделки с мировыми державами в 2015 году.

"В настоящее время процесс в Маскате остановлен из-за особой ситуации в регионе", - заявил Арагчи, по сообщению государственного информационного агентства IRNA. "Мы не видим оснований для переговоров до тех пор, пока не преодолеем нынешний кризис", - добавил он.

Отмечается, что Иран при новом президенте Масуде Пезешкиане сигнализирует о своем желании вести переговоры с США о снятии санкций. С тех пор как тогдашний президент Дональд Трамп вывел Америку из ядерной сделки, Тегеран начал обогащать уран почти до оружейного уровня и увеличивать размер своих запасов. Однако американские спецслужбы и официальные лица настаивают на том, что Иран не приступал к созданию ядерного оружия.

Тем временем Израиль пригрозил нанести мощный ответный удар по баллистическим ракетам, выпущенным Ираном в начале этого месяца.

Напомним

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на "мудрость" Израиля, но не имеют уверенности относительно его планов.

По данным NBC News, американские чиновники считают, что Израиль сузил круг своих целей в ответ на масштабную ракетную атаку со стороны Ирана в начале месяца.

