В очікуванні помсти Ізраїлю: Іран заявив про припинення непрямих переговорів зі США
Київ • УНН
Іран припинив непрямі переговори зі США в Омані через напруженість з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори не відновляться, доки не буде подолано поточну кризу.
Іран припинив непрямі переговори зі Сполученими Штатами в Омані на тлі високої напруженості через можливий удар Ізраїлю у відповідь на масштабну ракетну атаку з боку Ірану, заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі, повідомляє УНН із посиланням на The Times of Israel.
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Арагчі дав коментар іранським державним ЗМІ, перебуваючи в Маскаті, що в Омані. Як зазначається, Султанат на східній околиці Аравійського півострова вже давно є посередником між Іраном і США, особливо під час секретних перемовин, що призвели до укладення Тегераном ядерної угоди зі світовими державами 2015 року.
"Наразі процес у Маскаті зупинено через особливу ситуацію в регіоні", - заявив Арагчі, за повідомленням державного інформаційного агентства IRNA. "Ми не бачимо підстав для переговорів доти, доки не подолаємо нинішню кризу", - додав він.
Зазначається, що Іран за нового президента Масуда Пезешкіана сигналізує про своє бажання вести переговори зі США про зняття санкцій. Відтоді як тодішній президент Дональд Трамп вивів Америку з ядерної угоди, Тегеран почав збагачувати уран майже до збройового рівня і збільшувати розмір своїх запасів. Однак американські спецслужби та офіційні особи наполягають на тому, що Іран не розпочинав створення ядерної зброї.
Тим часом Ізраїль пригрозив завдати потужного удару у відповідь по балістичних ракетах, випущених Іраном на початку цього місяця.
Нагадаємо
Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.
За даними NBC News, американські чиновники вважають, що Ізраїль звузив коло своїх цілей у відповідь на масштабну ракетну атаку з боку Ірану на початку місяця.