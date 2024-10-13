NBC: Ізраїль звузив коло цілей для відповіді на атаку Ірану

Американські чиновники вважають, що Ізраїль звузив коло своїх цілей у відповідь на масштабну ракетну атаку з боку Ірану на початку місяця. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

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За словами неназваних чиновників США, ізраїльська відповідь буде націлена на іранську військову та енергетичну інфраструктуру. Але ядерних об'єктів, можлива атака на які викликала занепокоєння в США, серед цілей немає. Хоча, як зауважили чиновники, остаточного рішення в Ізраїлі ще не ухвалювали.

Вашингтон не знає, коли Ізраїль ударить у відповідь по Ірану, але це може статися в будь-який момент, як тільки буде віддано відповідний наказ. Американські чиновники також не знають, чи Ізраїль взагалі узгодив відповідну дату.

Водночас представники США та Ізраїлю, як повідомляє NBC, вважають, що удар по Ірану може статися під час свята Йом-Кіпур, тобто - сьогодні. Також офіційні особи зауважили, що США готові захистити свої об'єкти в регіоні від будь-якої контратаки з боку Ірану, але навряд чи будуть напряму підтримувати операцію Ізраїлю.

Нагадаємо

Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.