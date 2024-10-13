NBC: Израиль сузил круг целей для ответа на атаку Ирана
Киев • УНН
США считают, что Израиль сузил круг целей для удара в ответ на иранскую атаку. Израильский ответ может быть направлен на военную и энергетическую инфраструктуру Ирана, но не на ядерные объекты.
Американские чиновники считают, что Израиль сузил круг своих целей в ответ на масштабную ракетную атаку со стороны Ирана в начале месяца. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
По словам неназванных чиновников США, израильский ответ будет нацелен на иранскую военную и энергетическую инфраструктуру. Но ядерных объектов, возможная атака на которые вызвала беспокойство в США, среди целей нет. Хотя, как отметили чиновники, окончательного решения в Израиле еще не принимали.
Вашингтон не знает, когда Израиль ударит в ответ по Ирану, но это может произойти в любой момент, как только будет отдан соответствующий приказ. Американские чиновники также не знают, согласовал ли Израиль вообще соответствующую дату.
В то же время представители США и Израиля, как сообщает NBC, считают, что удар по Ирану может произойти во время праздника Йом-Кипур, то есть - сегодня. Также официальные лица отметили, что США готовы защитить свои объекты в регионе от любой контратаки со стороны Ирана, но вряд ли будут напрямую поддерживать операцию Израиля.
Напомним
Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на "мудрость" Израиля, но не имеют уверенности относительно его планов.