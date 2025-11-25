В Одессе обрушился балкон с двумя женщинами: в ГСЧС рассказали детали
Киев • УНН
В Одессе 25 ноября обрушился балкон на третьем этаже, где находились две женщины 1941 и 1969 годов рождения. Спасатели освободили пострадавших из-под завала и передали медикам.
Во вторник, 25 ноября, в Одессе обрушился балкон, на котором находились 2 женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Детали
Инцидент произошел в Приморском районе города: там обрушился балкон на третьем этаже одного из домов. На нем находились две женщины, 1941 и 1969 годов рождения - они провалились с третьего на второй этаж и оказались в ловушке.
Спасатели смогли вызволить женщин из-под завала и передали их медикам. В настоящее время об их состоянии здоровья ничего не известно.
Пресс-служба областного управления ГСЧС опубликовала фото и видео обрушения балкона.
Напомним
Накануне вражеские беспилотники атаковали Одессу, в нескольких районах пропал свет, произошли перебои в движении электротранспорта.
Также УНН сообщал, что информация о попадании "шахеда" в жилой дом в Одессе в ночь на 25 ноября не соответствует действительности.