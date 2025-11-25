В Одессе обрушился балкон с двумя женщинами: в ГСЧС рассказали детали

$42.370.10
48.920.21
ukenru
13:51 • 934 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 3866 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 12555 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 9628 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 8588 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 7578 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28 • 5364 просмотра
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46 • 7758 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 11491 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 26625 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
75%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Образование на ВОТ превращается в конвейер дешевой рабочей силы - ЦНС25 ноября, 04:28 • 9166 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 65490 просмотра
Зеленский отреагировал на атаку рф 22 ракетами и более 460 дронами: известно о залете четырех беспилотников в Молдову и Румынию25 ноября, 07:57 • 6686 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 46283 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 36391 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 12564 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 26627 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 79292 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 107538 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 97514 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Молдова
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 136 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 36534 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 64417 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 65610 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 72876 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Еврофайтер Тайфун
Золото

В Одессе обрушился балкон с двумя женщинами: в ГСЧС рассказали детали

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В Одессе 25 ноября обрушился балкон на третьем этаже, где находились две женщины 1941 и 1969 годов рождения. Спасатели освободили пострадавших из-под завала и передали медикам.

В Одессе обрушился балкон с двумя женщинами: в ГСЧС рассказали детали
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Во вторник, 25 ноября, в Одессе обрушился балкон, на котором находились 2 женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Детали

Инцидент произошел в Приморском районе города: там обрушился балкон на третьем этаже одного из домов. На нем находились две женщины, 1941 и 1969 годов рождения - они провалились с третьего на второй этаж и оказались в ловушке.

Спасатели смогли вызволить женщин из-под завала и передали их медикам. В настоящее время об их состоянии здоровья ничего не известно.

Пресс-служба областного управления ГСЧС опубликовала фото и видео обрушения балкона.

Напомним

Накануне вражеские беспилотники атаковали Одессу, в нескольких районах пропал свет, произошли перебои в движении электротранспорта.  

Также УНН сообщал, что информация о попадании "шахеда" в жилой дом в Одессе в ночь на 25 ноября не соответствует действительности.

Евгений Устименко

ОбществоПроисшествияУНН-Одесса
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса