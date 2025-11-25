$42.370.10
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
13:41 • 4050 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
13:21 • 12701 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 9792 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 8718 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 7644 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 5410 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 7776 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11498 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 26691 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:21 • 12701 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
10:00 • 26691 перегляди
В Одесі обвалився балкон з двома жінками: у ДСНС розповіли деталі

В Одесі 25 листопада обвалився балкон на третьому поверсі, де перебували дві жінки 1941 та 1969 років народження. Рятувальники визволили постраждалих з-під завалу та передали медикам.

В Одесі обвалився балкон з двома жінками: у ДСНС розповіли деталі
У вівторок 25 листопада в Одесі обвалився балкон, на якому перебували 2 жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України в Одеській області.

Деталі

Інцидент стався в Приморському районі міста: там обвалився балкон на третьому поверсі одного з будинків. На ньому перебували дві жінки, 1941 та 1969 років народження - вони провалились з третього на другий поверх і опинилися у пастці.

Рятувальники змогли визволити жінок з-під завалу і передали їх медикам. Наразі про їх стан здоров’я нічого не відомо.

Пресслужба обласного управління ДСНС опублікувало фото і відео провалу балкону.

Нагадаємо

Напередодні ворожі безпілотники атакували Одесу, у декількох районах зникло світло, сталися перебої в русі електротранспорту.  

Також УНН повідомляв, що інформація про влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі у ніч на 25 листопада не відповідає дійсності.

Євген Устименко

