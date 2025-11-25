В Одесі обвалився балкон з двома жінками: у ДСНС розповіли деталі

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

У вівторок 25 листопада в Одесі обвалився балкон, на якому перебували 2 жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України в Одеській області.

Деталі

Інцидент стався в Приморському районі міста: там обвалився балкон на третьому поверсі одного з будинків. На ньому перебували дві жінки, 1941 та 1969 років народження - вони провалились з третього на другий поверх і опинилися у пастці.

Рятувальники змогли визволити жінок з-під завалу і передали їх медикам. Наразі про їх стан здоров’я нічого не відомо.

Пресслужба обласного управління ДСНС опублікувало фото і відео провалу балкону.

