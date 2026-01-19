$43.180.08
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине Заруцкой

Киев

 • 330 просмотра

В Бруклине появился мурал с изображением убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, частично профинансированный Илоном Маском. Этот проект призван привлечь внимание к проблемам американского общества.

В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине Заруцкой

Новый мурал с изображением убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, который частично финансировал миллиардер Илон Маск, появился на здании в Бруклине (Нью-Йорк). Об этом сообщает The New York Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "трехэтажное" изображение Заруцкой, которая попала в заголовки национальных газет, когда ее зарезал бездомный бывший заключенный в поезде в Шарлотте (Северная Каролина), в августе, было установлено на многоквартирном доме в модном районе Бушвик.

Я начал эту кампанию, чтобы убедиться, что история Ирины не исчезнет. Ее убийство является основой многих проблем, преследующих американское общество. Например, одна из них - прогрессивный подход к борьбе с преступностью

- рассказал автор.

Указывается, что создание этого мурала профинансировал гендиректор компании Intercom, занимающейся искусственным интеллектом, Эоган Маккейб. Он пожертвовал на создание мурала 500 000 долларов. Также Илон Маск предоставил 1 миллион долларов. Еще 200 000 долларов они собрали с меньших доноров

Справка

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла в августе 2025 года от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут добиваться смертной казни.

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, происходит из семьи с активной криминальной деятельностью. Его брат, сестра и отец имеют многочисленные судимости за различные преступления.

Новый вид бабочек в США назвали в честь убитой украинки Ирины Заруцкой25.10.25, 18:50 • 10236 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Илон Маск
Нью-Йорк