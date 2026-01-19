У Нью-Йорку з’явився мурал, присвячений загиблій українській біженці Ірині Заруцькій
У Брукліні з'явився мурал із зображенням убитої української біженки Ірини Заруцької, частково профінансований Ілоном Маском. Цей проєкт має на меті привернути увагу до проблем американського суспільства.
Новий мурал із зображенням убитої української біженки Ірини Заруцької, який частково фінансував мільярдер Ілон Маск, з'явився на будівлі в Брукліні (Нью-Йорк). Про це повідомляє The New York Post, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що "триповерхове" зображення Заруцької, яка потрапила в заголовки національних газет, коли її зарізав бездомний колишній ув'язнений у поїзді в Шарлотті (Північна Кароліна), у серпні, була встановлена на багатоквартирному будинку в модному районі Бушвік.
Я розпочав цю кампанію, щоб переконатися, що історія Ірини не зникне. Її вбивство є основою багатьох проблем, що переслідують американське суспільство. Наприклад, одна з них - прогресивний підхід до боротьби зі злочинністю
Вказується, що створення цього муралу профінансував гендиректор компанії Intercom, що займається штучним інтелектом, Еоган Маккейб. Він пожертвував на створення муралу 500 000 доларів. Також Ілон Маск надав 1 мільйон доларів. Ще 200 000 доларів вони зібрали з менших донорів
Довідково
23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула у серпні 2025 року від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.
Департамент юстиції США висунув Брауну федеральні звинувачення у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.
Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, походить з родини з активною кримінальною діяльністю. Його брат, сестра та батько мають численні судимості за різні злочини.
