У Нью-Йорку з’явився мурал, присвячений загиблій українській біженці Ірині Заруцькій

Новий мурал із зображенням убитої української біженки Ірини Заруцької, який частково фінансував мільярдер Ілон Маск, з'явився на будівлі в Брукліні (Нью-Йорк). Про це повідомляє The New York Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що "триповерхове" зображення Заруцької, яка потрапила в заголовки національних газет, коли її зарізав бездомний колишній ув'язнений у поїзді в Шарлотті (Північна Кароліна), у серпні, була встановлена ​​на багатоквартирному будинку в модному районі Бушвік.

Я розпочав цю кампанію, щоб переконатися, що історія Ірини не зникне. Її вбивство є основою багатьох проблем, що переслідують американське суспільство. Наприклад, одна з них - прогресивний підхід до боротьби зі злочинністю - розповів автор.

Вказується, що створення цього муралу профінансував гендиректор компанії Intercom, що займається штучним інтелектом, Еоган Маккейб. Він пожертвував на створення муралу 500 000 доларів. Також Ілон Маск надав 1 мільйон доларів. Ще 200 000 доларів вони зібрали з менших донорів

Довідково

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула у серпні 2025 року від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув Брауну федеральні звинувачення у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, походить з родини з активною кримінальною діяльністю. Його брат, сестра та батько мають численні судимості за різні злочини.

