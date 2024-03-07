В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response

НАТО начало учения Nordic Response - 2024 на Крайнем Севере, во время которых отрабатывают отражение нападения на территорию Альянса. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

На севере Норвегии проводятся масштабные учения НАТО по отражению нападения на территорию Альянса. Норвежские военные подчеркнули, что основное внимание учений сосредоточено на обороне Северного региона. В маневрах Nordic Response-2024 ("Северный ответ"), которые начались с полуночи четверга, 7 марта, участвуют около 20 000 военнослужащих из 13 стран, включая Финляндию и Швецию, которая может стать 32 членом Альянса уже сегодня.

В маневрах задействован широкий спектр систем вооружений, более 50 кораблей, в том числе подводные лодки и авианосцы, а также более 100 истребителей и других летательных аппаратов.

В первый день учений солдаты должны осуществить "контрнаступление" из района норвежского города Альта, чтобы освободить расположенные к югу от него территории, которые, по сценарию маневров, уже были "заняты противником". Всего учения продлятся две недели.

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