В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response
Киев • УНН
НАТО начала масштабные учения "Nordic Response - 2024" на севере Норвегии с участием военнослужащих из 13 стран. Они отрабатывают отражение нападения на территорию Альянса.
НАТО начало учения Nordic Response - 2024 на Крайнем Севере, во время которых отрабатывают отражение нападения на территорию Альянса. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
На севере Норвегии проводятся масштабные учения НАТО по отражению нападения на территорию Альянса. Норвежские военные подчеркнули, что основное внимание учений сосредоточено на обороне Северного региона. В маневрах Nordic Response-2024 ("Северный ответ"), которые начались с полуночи четверга, 7 марта, участвуют около 20 000 военнослужащих из 13 стран, включая Финляндию и Швецию, которая может стать 32 членом Альянса уже сегодня.
В маневрах задействован широкий спектр систем вооружений, более 50 кораблей, в том числе подводные лодки и авианосцы, а также более 100 истребителей и других летательных аппаратов.
В первый день учений солдаты должны осуществить "контрнаступление" из района норвежского города Альта, чтобы освободить расположенные к югу от него территории, которые, по сценарию маневров, уже были "заняты противником". Всего учения продлятся две недели.
Норвегия выделяет 140 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины7 марта 2024, 12:38 • 18207 просмотров
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response
Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"
минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии
Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян
Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры
В рф фсб убила белорусского активиста, которого накануне обвинили в терроризме - СМИ
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
WP: конгрессмены начали расследование в отношении SpaceX Маска из-за сообщений об использовании россией Starlink
Европа стоит перед выбором участвовать в борьбе за защиту границ или пасть - Туск
Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"
Популярные
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки
Публикации
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response
НАТО начала масштабные учения "Nordic Response - 2024" на севере Норвегии с участием военнослужащих из 13 стран. Они отрабатывают отражение нападения на территорию Альянса.
Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"
Макрон встретился с лидерами французских политических партий, чтобы заручиться большей поддержкой Украины в преддверии выборов в ЕС, удвоив призывы к увеличению военной помощи, несмотря на оппозицию со стороны некоторых партий, таких как ультраправое "Национальное объединение".
минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии
министерство обороны россии заявляет, что сегодня днем над белгородской и брянской областями были сбиты три беспилотника.
Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян
СБУ обезвредила сеть прокремлевских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины, в том числе соратницу коллаборационистки Татьяны Монтян. Фигуранты оправдывали вооруженную агрессию России, призывали к захвату территории Украины и дискредитировали Вооруженные силы Украины.
Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры
Российские войска нанесли воздушный и ракетный удар по городу Сумы, повредив объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы.
В рф фсб убила белорусского активиста, которого накануне обвинили в терроризме - СМИ
российские силовики убили гражданина Беларуси, который якобы поддерживал украинские силы и планировал теракт в россии. Ранее мужчина активно принимал участие в протестах в Беларуси.
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Мэр Винницы, соратник бывшего премьер-министра Гройсмана, и его жена в 2022 году заработали почти 8 миллионов гривен годового дохода, причем годовая зарплата у него - менее 600 тысяч гривен.
WP: конгрессмены начали расследование в отношении SpaceX Маска из-за сообщений об использовании россией Starlink
Американские законодатели начали расследование относительно того, принимает ли компания SpaceX адекватные меры безопасности для предотвращения незаконного использования россией спутникового интернет-сервиса Starlink в Украине, что вызывает беспокойство по поводу потенциальных нарушений санкций.
Европа стоит перед выбором участвовать в борьбе за защиту границ или пасть - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил на съезде Европейской народной партии, что Европа стоит перед суровым выбором: либо принять участие в борьбе за защиту своих границ, территории, принципов и будущих поколений, либо подчиниться атакующим ее авторитарным и коррумпированным силам.
Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, став свидетелем ракетного удара россии по Одессе, подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы.