У Норвегії розпочалися масштабні навчання НАТО Nordic Response
Київ • УНН
НАТО розпочала масштабні навчання "Nordic Response - 2024" на півночі Норвегії за участю військовослужбовців з 13 країн. Вони відпрацьовують відбиття нападу на територію Альянсу.
НАТО розпочало навчання Nordic Response - 2024 на Крайній Півночі, під час яких відпрацьовують відбиття нападу на територію Альянсу. Про це пише УНН з посиланням на DW.
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На півночі Норвегії проводяться масштабні навчання НАТО з відбиття нападу на територію Альянсу. Норвезькі військові підкреслили, що основна увага навчань зосереджена на обороні Північного регіону. У маневрах Nordic Response - 2024 ("Північна відповідь"), які розпочалися з опівночі четверга, 7 березня, беруть участь близько 20 000 військовослужбовців з 13 країн, включаючи Фінляндію та Швецію, яка може стати 32 членом Альянсу вже сьогодні.
У маневрах задіяно широкий спектр систем озброєнь, понад 50 кораблів, в тому числі підводні човни й авіаносці, а також понад 100 винищувачів та інших літальних апаратів.
У перший день навчань солдати мають здійснити "контрнаступ" із району норвезького міста Альта, щоб звільнити розташовані на південь від нього території, які, за сценарієм маневрів, уже були "зайняті противником". Усього навчання триватимуть два тижні.
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