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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Швеція сьогодні може стати членом НАТО

Київ • УНН

 • 22744 перегляди

Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником.

Швеція сьогодні може стати членом НАТО

Сьогодні, 7 березня, Швеція може офіційно приєднатися до НАТО, ставши 32-м членом Альянсу, повідомляє пресслужба Білого дому, передає УНН.

Деталі

Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною країною з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу. Наявність Швеції як союзника НАТО зробить Сполучені Штати та наших союзників ще безпечнішими. НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни

- йдеться в релізі Білого дому.

Зазначається, що сьогодні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон візьме участь у заході з перегляду звернення президента Джо Байдена до Конгресу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Швеції відвідує Вашингтон напередодні передачі остаточних документів про членство в НАТО для завершення дворічного процесу вступу Швеції до військового альянсу.

Президент Угорщини Тамаш Сулек підписав рішення парламенту про вступ Швеції до НАТО

Павло Башинський

Павло Башинський

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