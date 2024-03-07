Швеція сьогодні може стати членом НАТО

Сьогодні, 7 березня, Швеція може офіційно приєднатися до НАТО, ставши 32-м членом Альянсу, повідомляє пресслужба Білого дому, передає УНН.

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Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною країною з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу. Наявність Швеції як союзника НАТО зробить Сполучені Штати та наших союзників ще безпечнішими. НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни