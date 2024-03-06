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Прем'єр Швеції прямує до США напередодні передачі документів про вступ до НАТО

Київ • УНН

 • 23379 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції відвідує Вашингтон напередодні передачі остаточних документів про членство в НАТО для завершення дворічного процесу вступу Швеції до військового альянсу.

Прем'єр Швеції прямує до США напередодні передачі документів про вступ до НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Тобіас Біллстром у середу відвідають Вашингтон. Як передає УНН, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву шведського уряду.

Деталі

Очікується, що найближчими днями Швеція передасть представникам США остаточні документи про вступ до НАТО, що стане останнім кроком, необхідним для завершення дворічного процесу вступу країни до військового альянсу.

У вівторок президент Угорщини підписав закон, який схвалив вступ Швеції до військового альянсу, усунувши останню перешкоду на шляху Швеції в НАТО.

Швеція стане 32-м членом НАТО, коли передасть на зберігання офіційну документацію. Це завершить 200-річний відрізок часу, протягом яких Стокгольм тримався осторонь військових альянсів і уникав війни.

Прем'єр Швеції заявив, що питання відправки військ в Україну "зараз не актуальне"27.02.24, 14:09 • 25950 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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