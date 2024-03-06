Прем'єр Швеції прямує до США напередодні передачі документів про вступ до НАТО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Швеції відвідує Вашингтон напередодні передачі остаточних документів про членство в НАТО для завершення дворічного процесу вступу Швеції до військового альянсу.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Тобіас Біллстром у середу відвідають Вашингтон. Як передає УНН, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву шведського уряду.
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Очікується, що найближчими днями Швеція передасть представникам США остаточні документи про вступ до НАТО, що стане останнім кроком, необхідним для завершення дворічного процесу вступу країни до військового альянсу.
У вівторок президент Угорщини підписав закон, який схвалив вступ Швеції до військового альянсу, усунувши останню перешкоду на шляху Швеції в НАТО.
Швеція стане 32-м членом НАТО, коли передасть на зберігання офіційну документацію. Це завершить 200-річний відрізок часу, протягом яких Стокгольм тримався осторонь військових альянсів і уникав війни.
Прем'єр Швеції заявив, що питання відправки військ в Україну "зараз не актуальне"27.02.24, 14:09 • 25950 переглядiв