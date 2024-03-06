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Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО

Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 13:44  •  6516 просмотра

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Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Биллстром в среду посетят Вашингтон. Как передает УНН, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление шведского правительства.

Детали

Ожидается, что в ближайшие дни Швеция передаст представителям США окончательные документы о вступлении в НАТО, что станет последним шагом, необходимым для завершения двухлетнего процесса вступления страны в военный альянс.

Во вторник президент Венгрии подписал закон, который одобрил вступление Швеции в военный альянс, устранив последнее препятствие на пути Швеции в НАТО.

Швеция станет 32-м членом НАТО, когда передаст на хранение официальную документацию. Это завершит 200-летний отрезок времени, в течение которых Стокгольм держался в стороне от военных альянсов и избегал войны.

Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"27 февраля 2024, 12:09 • 23983 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Прем'єр Швеції прямує до США напередодні передачі документів про вступ до НАТО
Prime Minister of Sweden travels to the United States on the eve of the transfer of NATO membership documents
Новости по теме

Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.

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Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО

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