Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Биллстром в среду посетят Вашингтон. Как передает УНН, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление шведского правительства.
Детали
Ожидается, что в ближайшие дни Швеция передаст представителям США окончательные документы о вступлении в НАТО, что станет последним шагом, необходимым для завершения двухлетнего процесса вступления страны в военный альянс.
Во вторник президент Венгрии подписал закон, который одобрил вступление Швеции в военный альянс, устранив последнее препятствие на пути Швеции в НАТО.
Швеция станет 32-м членом НАТО, когда передаст на хранение официальную документацию. Это завершит 200-летний отрезок времени, в течение которых Стокгольм держался в стороне от военных альянсов и избегал войны.
Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"27 февраля 2024, 12:09 • 23983 просмотра
Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО
Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.
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