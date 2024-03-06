Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Биллстром в среду посетят Вашингтон. Как передает УНН, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление шведского правительства.

Детали

Ожидается, что в ближайшие дни Швеция передаст представителям США окончательные документы о вступлении в НАТО, что станет последним шагом, необходимым для завершения двухлетнего процесса вступления страны в военный альянс.

Во вторник президент Венгрии подписал закон, который одобрил вступление Швеции в военный альянс, устранив последнее препятствие на пути Швеции в НАТО.

Швеция станет 32-м членом НАТО, когда передаст на хранение официальную документацию. Это завершит 200-летний отрезок времени, в течение которых Стокгольм держался в стороне от военных альянсов и избегал войны.

Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"