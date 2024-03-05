Угорщина завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО
Київ • УНН
Президент Угорщини підписав ратифікаційну грамоту про вступ Швеції до НАТО, тим самим остаточно схваливши приєднання Швеції до Альянсу.
Президент Угорщини Тамаш Сулек підписав рішення парламенту про вступ Швеції до НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт угорського президента.
Президент республіки Тамаш Сулек сьогодні підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО
Доповнення
Раніше спікер угорського парламенту підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив закон до канцелярії президента для оприлюднення.
Швеція та Угорщина підпишуть угоду щодо оборонної промисловості перед ратифікацією членства в НАТО - Орбан 23.02.2024, 11:04 • 41226 переглядiв