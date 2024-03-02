Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил закон в канцелярию президента для обнародования, как показали протоколы голосования на сайте парламента в субботу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали



Венгерские законодатели одобрили вступление Швеции в НАТО 26 февраля, устранив последнее препятствие перед историческим шагом скандинавской страны, чей нейтралитет продолжался сквозь две мировые войны и холодную войну.

Венгерское голосование положило конец многомесячной задержке с завершением изменения политики безопасности Швеции и последовало за визитом премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, во время которого две страны подписали соглашение о поставках оружия.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана столкнулось с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требовали закрепить вступление Швеции в альянс. Президент Венгрии теперь имеет до пяти дней на обнародование закона.

Дополнение

Стокгольм отказался от своей политики неприсоединения для большей безопасности в рамках Организации Североатлантического договора после вторжения россии в Украину в 2022 году.