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Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 13:02  •  9568 просмотра

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Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил ее в офис президента для публикации после того, как законодатели одобрили ее, положив конец многомесячной задержке с завершением процесса присоединения Швеции к альянсу ради безопасности на фоне российского вторжения в Украину.

Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил закон в канцелярию президента для обнародования, как показали протоколы голосования на сайте парламента в субботу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Венгерские законодатели одобрили вступление Швеции в НАТО 26 февраля, устранив последнее препятствие перед историческим шагом скандинавской страны, чей нейтралитет продолжался сквозь две мировые войны и холодную войну.

Венгерское голосование положило конец многомесячной задержке с завершением изменения политики безопасности Швеции и последовало за визитом премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, во время которого две страны подписали соглашение о поставках оружия.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана столкнулось с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требовали закрепить вступление Швеции в альянс. Президент Венгрии теперь имеет до пяти дней на обнародование закона.

Дополнение

Стокгольм отказался от своей политики неприсоединения для большей безопасности в рамках Организации Североатлантического договора после вторжения россии в Украину в 2022 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил ее в офис президента для публикации после того, как законодатели одобрили ее, положив конец многомесячной задержке с завершением процесса присоединения Швеции к альянсу ради безопасности на фоне российского вторжения в Украину.

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